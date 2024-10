Franz Xaver Ott (links) las Texte von Erich Kästner, Sven Hanuschek ging auf Leben und Werk des Schriftstellers ein. Stadtbücherei und Volkshochschule hatten den Abend gemeinsam organisiert. FOTO: FINK Franz Xaver Ott (links) las Texte von Erich Kästner, Sven Hanuschek ging auf Leben und Werk des Schriftstellers ein. Stadtbücherei und Volkshochschule hatten den Abend gemeinsam organisiert. FOTO: FINK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.