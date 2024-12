»Lebendige Bilder zur Weihnacht« gibt es jedes Jahr in Marbach. Über 300 Akteure haben in der Großen Reithalle des Haupt- und Landgestüts das Krippenfestspiel am dritten Advent gestaltet. Prominente, mehr als 250 Laienschauspieler und -musiker, eine Schafherde und viele andere Tiere gehören zu dem szenischen Gottesdienst, der sich seit 2010 großer Beliebtheit erfreut. Auch Araberpferde des Gestüts haben ihren großen Auftritt mit den Heiligen Königen

Lebendige Bilder zurWeihnacht in Marbach: Das bedeutet immer auch ein Großaufgebot an Akteuren, Schauspielern, Musikern und Tieren. FOTOS: SCHANZ Lebendige Bilder zurWeihnacht in Marbach: Das bedeutet immer auch ein Großaufgebot an Akteuren, Schauspielern, Musikern und Tieren. FOTOS: SCHANZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.