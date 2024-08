Minister Peter Hauk ist auf Sommertour. In der Region besuchte er unter anderem die Lautertal Eismanufaktur in Indelhausen und die Hofmolkerei Schmid in Bremelau. Beide Betriebe haben aus ihren Milchbetrieben mehr gemacht, auch durch die Diversifizierungsförderung des Landes.

Julian Schmid (rechts) von der Hofmolkerei Schmid mit Minister Peter Hauk (Mitte) und Manuel Hailfinger (MdL) Foto: Steffen Wurster Julian Schmid (rechts) von der Hofmolkerei Schmid mit Minister Peter Hauk (Mitte) und Manuel Hailfinger (MdL) Foto: Steffen Wurster

