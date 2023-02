Landesmittel gegen Leerstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Kultspace Münsingen bekommt einen Zuschuss aus dem Landesprogramm »FreiRäume« in Höhe von 24 000 Euro. Das teilen die Landtagsabgeordneten Cindy Holmberg (Grüne) und Manuel Hailfinger (CDU) mit. Baden-Württemberg unterstützt damit leer stehende Gebäude in ländlichen Kommunen, um sie mit künstlerischen und soziokulturellen Prozessen wiederzubeleben oder um bestehende Kulturorte für neue Nutzungen zu öffnen.

Kultur stand in den vergangenen beiden Jahren vor besonderen Herausforderungen, vor allem in ländlich geprägten Gebieten. »Doch gerade hier bei uns im ländlichen Raum wollen wir kulturelle Angebote stärken und ihnen Unterstützung bieten. Vernetzung und Vermeidung von Leerständen geht hier wunderbar Hand in Hand«, so Cindy Holmberg, Sprecherin der Grünen für den Ländlichen Raum.

»Der Coworking-Space in Münsingen bietet den vielfältigen Kreativberufen die Chance, gemeinsam Zukunft zu gestalten. Mit der Förderung des Modellprojekts Kultspace durch das Land Baden-Württemberg wird die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Kultur- und Kreativwirtschaft im Landkreis Reutlingen nachhaltig gestärkt«, hebt Manuel Hailfinger nach der Bekanntgabe der Entscheidung hervor. (eg)