Kunsthaus in Undingen auch über Ostern geöffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen, Hauptstraße 30, geht die Ausstellung »Groß und Bunt« der Malerin Ulrike Müller aus Reutlingen von Karfreitag, 7. April, bis Ostermontag, 10. April, jeweils von 13 bis 17 Uhr in die letzte Runde. Bei der Ausstellung mit über 86 Bildern in Acryl, Aquarell und Grafitti-Spray erhält man einen Einblick in verschiedene Techniken der Malerei und der Bildgestaltung.

Die seit Februar laufende Ausstellung war bisher sehr gut besucht, Kunstinteressierte aus dem ganzen Kreis Reutlingen bis Biberach an der Riss waren nicht nur von den Bildern, sondern auch von den Räumen, die Johann Hölz im Alten Schulhaus zur Verfügung stellt, begeistert. Die Malerin ist an allen Tagen und Öffnungszeiten vor Ort. Auch die Tochter Sandra Müller ist kreativ tätig, zeigt und verkauft unter dem Motto »Es gibt genug Material auf der Welt« zeitgleich im Kunsthaus selbst Gefertigtes aus Schwemmholz und anderen Materialien. Dazu hat sie das Netzwerk »Rosmarins Garden« gegründet. Hier bietet Sandra Müller Kurse im Bereich Kräuterpädagogik und Permakultur sowie Kreativkurse im Kräutersammeln und -verarbeiten mit anschließender Verkostung sowohl für Kinder als auch für Erwachsene an (rosmarinsgarden@posteo.de). Des Weiteren sind Bilder von Johann Hölz zu sehen. (em)