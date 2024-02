Kritik an den Mitgliedern: Münsinger Gemeinderat als Abnickverein?

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Sitzung des Münsinger Gemeinderats sprach Sebastian de Lenardis von der Grünen-Fraktion die hinter vorgehaltener Hand geäußerte Kritik an den Mitgliedern des Gemeinderats an. »Leute sagen, wir seien nur ein Abnickverein. Dagegen möchte ich mich vehement stellen. Wer ein Problem mit uns hat, soll es uns persönlich sagen.« Das Gremium beschäftige sich im Vorfeld in den Fraktionen und Ausschüsse mit verschiedenen Themen, Unterlagen würden oft mehrmals vorgelegt. »Wir müssen nicht jedes Mal über dasselbe streiten und immer wieder von Neuem anfangen.«

Auch Bürgermeister Mike Münzing gab zu bedenken, dass Parteipolitik und Ideologie am Ratstisch fehl am Platz seien. Man streite in der Sache, um das Beste herauszuholen. »Wer aber meint, Kommunalpolitik bestünde darin, dass man sich gegenseitig ständig gegen das Schienbein schlagen muss, der liegt falsch.« Die Diskussionskultur im Gemeinderat zeige, dass sich die Mitglieder des Gremiums gut vorbereiten. »Das ist eine Wahnsinnsarbeit«, so Münzing. (GEA)