Klassik vor Zwiefaltener Münster-Kulisse

ZWIEFALTEN. Ein Klassik-Open-Air am historischen Münster in Zwiefalten organisiert der Geschichtsverein Zwiefalten in Kooperation mit dem Schulförderverein Zwiefalten am Samstag, 22. Juni.

Ab 18 Uhr präsentierten die Philharmonischen Solisten Baden-Württemberg gemeinsam mit der in Zwiefalten lebenden Sopranistin Karina Aßfalg ein vielseitiges Programm unter der Leitung von Maestro Jean-Paul Mathe. Aßfalg, diplomierte Opernsängerin, ist in der Region bekannt und seit Anfang des Jahres festes Ensemble Mitglied des Johann-Strauss-Festival-Ensembles.

Die Zuhörer erwartet dabei ein breites Repertoire mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Johann Strauss und Pablo de Sarasate. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine großzügige Spende für ein Projekt an der Münsterschule gebeten. Nach dem Konzert sind dann alle Gäste eingeladen, im Dekanatsgarten des ehemaligen Klosters neben dem Münster den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Um die Organisation zu erleichtern, bittet der Geschichtsverein um eine Anmeldung per E-Mail. (em)

konzertkarten@ geschichtsverein-zwiefalten.de