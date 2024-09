Das Denkmal füllt sich mit Leben: Am Wochenende, 7./8. September, werden im Alten Lager, heute Albgut, Kavalleriereiter in historischen Uniformen erwartet. Dazu gibt's Programm und Bewirtung.

Hans Pecovnik kommt mit weiteren Reitern ins Albgut. Vor historischer Kulisse zeigen die Mitglieder des Deutschen Kavallerieverbands, wie früher geritten und gekämpft wurde. Foto: Marion Schrade Hans Pecovnik kommt mit weiteren Reitern ins Albgut. Vor historischer Kulisse zeigen die Mitglieder des Deutschen Kavallerieverbands, wie früher geritten und gekämpft wurde. Foto: Marion Schrade

