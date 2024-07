Ho Ngyuyen Nhi, Heike Hänsch und Nematullah Rahmati (von links) werben für die Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Das Programm beeinhaltet auch eine spezielle Deutschförderung. Foto: privat Ho Ngyuyen Nhi, Heike Hänsch und Nematullah Rahmati (von links) werben für die Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Das Programm beeinhaltet auch eine spezielle Deutschförderung. Foto: privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.