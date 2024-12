Influencerin aus der Region erwartet ihr zweites Kind von diesem Bundesligaprofi

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. Die Neustetterin Melissa Deines und ihr Freund Robin Hack – Fußballprofi bei Borussia Mönchengladbach – haben kurz vor Weihnachten ihren Fans auf Instagram eine freudige Nachricht bekannt gegeben. Sie werden das zweite Mal Eltern.

Erst im November 2023 waren der Stürmer bei Borussia Mönchengladbach und seine Freundin, die Influencerin und Modell ist, Eltern eines Sohnes geworden. Auf ihren beiden Instagram-Accounts ist ein Reel online gegangen. Im Video sind mit dem Rücken zu sehen. Hack hat Sohn Ameo auf dem Arm. Der Kleine trägt eine Weihnachtsmütze und einen Pullover mit der Aufschrift "Bester Bruder". Auch Hund Hailey, der ebenso einen Instagram-Account besitzt, ist dabei. Dann zeigt Deines Ultraschall-Bilder. "Der Instagram-Beitrag ist dementsprechend kommentiert: "Our Team is growing", auf Deutsch "Unser Team wächst."

Im Schwabenland kennengelernt

Deines ist schon im 5. Monat schwanger und sagte der Bild-Zeitung: »Wir freuen uns total. Es war geplant, weil wir nicht so einen großen Altersunterschied bei unseren Kids haben wollten.« Mit Fußballstar Robin Hack ist sie seit 2020 zusammen. Die beiden sind nicht verheiratet. Im Schwabenland, wo Deines und Hack aufwuchsen, verliebten sie sich ineinander, mittlerweile wohnt die Familie am Niederrhein.

Melissa Deines ist in Rottenburg zur Schule gegangen. Die 29-Jährige hat International Business Management in München studiert. Sie verließ ihre Heimat endgültig, um zusammen mit ihrem 26-jährigen Freund Robin in Bielefeld zu leben, wo er zunächst als Profi spielte. Seit 2023 spielt der offensive Linksaußen für Borussia Mönchengladbach. (GEA)