Auszeichnung von der IHK, vertreten durch Dr. Stefan Engelhard, Lucia Schmid (von links), Peter Herrmann (Vierter von links) und Kathrin Völker (rechts), mit dabei Bürgermeister Uwe Morgenstern (Zweiter von rechts): Ines Ehe und ihr Mann Tobias Ehe erhalten Urkunde und Geschenke. Der Freizeitpark Traumland feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Foto: Cordula Fischer Auszeichnung von der IHK, vertreten durch Dr. Stefan Engelhard, Lucia Schmid (von links), Peter Herrmann (Vierter von links) und Kathrin Völker (rechts), mit dabei Bürgermeister Uwe Morgenstern (Zweiter von rechts): Ines Ehe und ihr Mann Tobias Ehe erhalten Urkunde und Geschenke. Der Freizeitpark Traumland feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.