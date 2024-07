Hülbener Steige zwischen Bad Urach und Hülben halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Landesstraße 250 zwischen Bad Urach und Hülben musste unmittelbar nach der oberen Kehre infolge eines nicht planbaren Steinschlagereignisses auf einer Länge von rund 50 Metern halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels einer Lichtsignalanlage geregelt und an einer Engstelle vorbeigeführt. Das teilt das Landratsamt Reutlingen in einer Pressemitteilung mit.

Zur Gefahrenabwehr und zur Sicherung des Verkehrs wurden in einer Sofortmaßnahme Betonschutzwandfertigteile als Steinschlagbarriere am Fahrbahnrand verbaut, sodass die Ereignisstelle bislang verkehrssicher umfahren werden kann. Parallel werden im Verlauf des Dienstags die noch in der Böschung befindlichen Felsreste fachkundig beräumt. Die Dauer dieser Sicherungsmaßnahme kann zum Zeitpunkt noch nicht endgültig abgeschätzt werden.

Regelmäßige Prüfungen

An den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb des Landkreises Reutlingen befinden sich aneinandergereiht rund 31 km steinschlaggefährdete Böschungen im unmittelbaren Wirkbereich der Verkehrsfläche. Diese werden vom Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. Zudem werden sie, wie am Beispiel der Hülbener Steige, durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg als zentrale geowissenschaftliche Fachbehörde fachkundig inspiziert und bewertet.

Die daraus resultierenden Sicherungsmaßnahmen tragen bereits einen hohen Anteil zur Verkehrssicherheit und Unversehrtheit der Verkehrsteilnehmenden bei. Dennoch können, wie im vorliegenden Fall, oft durch Starkregenereignisse hervorgerufene Restrisiken nicht gänzlich ausgeschlossen und die Verkehrsteilnehmenden vor jeglichen Naturgewalten geschützt werden. (pm)