Die Gemeinde Hohenstein beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche »Gemeinsam aus der Einsamkeit«. Am Freitag, 21. Juni, wird am Hohenstein-Tisch in Eglingen ein Begegnungsfest gefeiert.

Christa Herter-Dank von der Diakonie, Barbara Boßler, kommunale Gesundheitsfachkraft bei der Gemeinde Hohenstein, Backfrau Rosmarie Rehm und Bürgermeister Simon Baier stehen hinter der Aktion »Gemeinsam ist man weniger einsam«. Foto: Marion Schrade Christa Herter-Dank von der Diakonie, Barbara Boßler, kommunale Gesundheitsfachkraft bei der Gemeinde Hohenstein, Backfrau Rosmarie Rehm und Bürgermeister Simon Baier stehen hinter der Aktion »Gemeinsam ist man weniger einsam«. Foto: Marion Schrade

