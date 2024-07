Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist groß. In Hausen sind alle belegt, die Warteliste ist lang. Deshalb soll die eingruppige Einrichtung erweitert werden, das Gebäude muss dafür umgebaut werden.

Künftig werden mehr Jungen und Mädchen im Kindergarten Hausen betreut werden können. Der Gemeinderat Trochtelfingen gibt grünes Licht für Umbau und Erweiterung der Einrichtung. Foto: Cordula Fischer Künftig werden mehr Jungen und Mädchen im Kindergarten Hausen betreut werden können. Der Gemeinderat Trochtelfingen gibt grünes Licht für Umbau und Erweiterung der Einrichtung. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.