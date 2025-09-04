Geheimnis der Rosenkönige

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Einheimische Wildrosen blühten im Mai und Juni, im Herbst fruchten sie mit scharlachroten Hagebutten. Jung und Alt sind diese Wildfrüchte wohl bekannt. Im Rosengesträuch kann der Spaziergänger bereits nach der Blüte und in der Folgezeit aber auch komische, runde Gebilde als vermeintliche Beifrüchte der Hagebutten entdecken. Es sieht aus, als ob sich kleine Äpfel in die Rosenbüsche geschmuggelt hätten.

Diese Gallen können die Größe von Tennisbällen erreichen, sind moosartig, faserig zottig und sitzen dem Rosengezweig auf. Grün und gelb, häufiger jedoch orange oder leuchtend rot sind die seltsamen Kugeln gefärbt. Sie thronen an den Zweigspitzen von wilden Hundsrosen, Weinrosen, Vogesenrosen und zahlreichen Zuchtformen der Rosen wie ein König auf seinem kunstvoll verzierten Stuhl. Ab Herbst schmücken Girlanden aus glänzendroten Hagebutten seinen Thron. Deshalb bezeichnet der Volksmund mit seiner treffenden Bildersprache solche, in Rosen residierende, wunderliche Kugelgebilde, als Rosenkönig. Auch als Rosengalle, Rosenapfel, Schlafapfel oder Rosenschwamm werden sie tituliert. Einst schrieb man ihnen heilkräftige Wirkungen zu.

Von einer Mini-Wespe erzeugt

Ganz im Gegensatz zu den auffälligen Rosenschwämmen bekommt man ihre Erzeuger kaum je zu Gesicht. Geflügelt, schwarz, mit rotem Hinterleib, bis zur Hälfte gelbrote Beine: So sehen Rosen-Gallwespen, Diplolepis rosae, aus. Sie sind kleiner als fünf Millimeter, deshalb selten zu beobachten, obwohl sie häufig vorkommen.

Ob diese Wespen in ihrem Legestachel eine »Wünschelrute« verfügen, die solche struppigen Knäuel hervorzaubern kann, beschäftigte die Insektenforscher lang. Und es gelang ihnen, einige Geheimnisse – aber noch nicht alle – zu lüften, wie diese Pflanzenschmarotzer es bewerkstelligen, dass Rosen zum Königsmacher mutieren. Die Miniwespen sind auf die Rosen als Geburtswiege ihrer Nachkommen angewiesen. Sowohl der Einstich in das Pflanzengewebe, als auch die Eiablage üben Reize aus, welche das Pflanzengewebe anschwellen lassen und zur Ausbildung der auffälligen Auswüchse stimulieren. Dies ist eine Reaktion des Gehölzes auf den Eindringling. Ähnlich wie eine Entzündung und eine Gewebeabkapselung zum Beispiel einen im Finger eingedrungenen Splitter abzublocken versuchen, bildet die Rose bei einem Befall durch Gallwespen zusätzliches Gewebe aus, das zu solch vorprogrammierten Gallen heranwächst.

Erstaunlich ist auch, dass sogar das Wachstum der winzigen Larven das Pflanzengewebe an dieser Stelle so umprogrammiert, dass im Inneren der Schlafäpfel schützende Kammern entstehen. In jedem der Rosenkönige bewohnt deshalb jedes der kleinen Tierchen eine eigene, feste Larvenkammer. In diesen Kinderwiegen können sich die geschlüpften Larven wohl geborgen und unsichtbar von der Pflanze ernähren.

Beliebt bei Parasiten

Den Vorteil dieser Schutzräume haben allerdings auch andere Schlupfwespenarten erkannt. Sie schmuggeln sich als Untermieter ein und parasitieren die Rosen-Gallwespenbrut, die damit dem Tod geweiht ist. Nicht genug damit, es treten sogar Überparasiten auf, das heißt Parasiten, die in Parasiten parasitieren. Wenn das die anmutigen Rosen alles wüssten? (GEA)