Gomadingen liegt nahezu vollständig im Biosphärengebiet Schwäbische Alb - und das schon von Anfang an. Allerdings waren 710 Hektar Fläche an der westlichen Außengrenze zu Engstingen, Hohenstein und St. Johann nicht Teil des Großschutzgebiets. Das soll sich nun ändern.

Oberhalb des Lautertals findet man schöne Plätze mit Blick auf Gomadingen. Die Kommune ist seit 2008 Mitglied im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und wird im laufenden Erweiterungsprozess nun die restlichen 710 Hektar Gemeindefläche einbringen. Foto: Cordula Fischer Oberhalb des Lautertals findet man schöne Plätze mit Blick auf Gomadingen. Die Kommune ist seit 2008 Mitglied im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und wird im laufenden Erweiterungsprozess nun die restlichen 710 Hektar Gemeindefläche einbringen. Foto: Cordula Fischer

