Gammertinger Bürgermeister-Wahl: Vier Kandidaten im Rennen

GAMMERTINGEN. In Gammertingen wird es spannend: Am Montag ist die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in der Lauchertstadt abgelaufen. In der vergangenen Woche und am Wochenende haben drei weitere Kandidaten ihre Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus im Spethschen Schloss eingeworfen, das meldete jetzt der Wahlausschuss.

Bürgermeister Holger Jerg (CDU), erstmals 1999 ins Amt gewählt und seither zweimal darin bestätigt, hatte bereits im November im Gemeinderat angekündigt, erneut anzutreten und gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist am 19. Dezember seine Bewerbung abgegeben.

Zur Wahl stehen neben dem Amtsinhaber jetzt auch Richard Buck, Industriemechaniker aus Gammertingen, geboren 1970; dann Andreas Schmidt, Geschäftsführer Suchthilfe des diakonischen Unternehmens Die Zieglerschen mit Wohnort in Sigmaringen, er war bereits Gemeinderat in Gammertingen, ist Jahrgang 1984 und somit der jüngste Bewerber; und last but not least – nach Eingang der Bewerbungen – Armin Merkle, geboren 1962, Sport- und Gymnastiklehrer aus dem Teilort Harthausen.

Der Wahlausschuss unter Leitung von Stadtrat Karlheinz Hebeisen prüfte die eingegangenen Unterlagen, alle vier Bewerber wurden zugelassen. Die Bewerbungen werden im Amtsblatt dieser Woche veröffentlicht.

Am Freitag, 24. Februar, voraussichtlich um 19.30 Uhr, bekommen die Wähler Gelegenheit, sich bei einer öffentlichen Vorstellung ein Bild von den Kandidaten zu machen. Der Ort der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben, der Wahlausschuss rechnet mit rund 300 Besuchern. Gewählt wird am Sonntag, 5. März. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang 50 Prozent oder mehr der Stimmen erhält, wird am 19. März ein zweites Mal gewählt. Dann zählt die einfache Mehrheit. (wu)