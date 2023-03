Gammertingens neuer Bürgermeister Andreas Schmidt kommt später

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Andreas Schmidt, frisch gewählter Bürgermeister von Gammertingen, muss seinen Amtsantritt einen Monat verschieben, wie er dem GEA in einem Telefonat berichtete. Die Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters Holger Jerg endet am 30. April, auf den 2. Mai wird es Schmidt aber nicht reichen. Grund ist die Übergabe seines bisherigen Verantwortungsbereichs. Schmidt ist noch Geschäftsführer des Bereichs Suchthilfe beim diakonischen Unternehmen »Die Zieglerschen« in Wilhelmsdorf. Schmidt will den 140 Mitarbeitern in seinem Verantwortungsbereich und den Patienten einen möglichst reibungslosen Übergang ermöglichen. In der Gammertinger Stadtverwaltung soll es bis zum 1. Juni eine Übergangsregelung geben. (GEA)