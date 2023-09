Freibad in Münsingen bleibt länger offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Aufgrund der guten Wetterprognosen wird die Freibadsaison in Münsingen bis einschließlich Sonntag, 17. September, verlängert. Alle Gäste sind traditionell am letzten Badetag von 8 bis 20 Uhr eingeladen, das Freibad bei freiem Eintritt zu besuchen. Für diejenigen, die das Münsinger Freibad bereits schätzen und lieben, eine gute Gelegenheit, sich für diese Saison zu verabschieden. Und für alle, die das Bad noch nicht kennen, die Möglichkeit zu testen, um es vielleicht im kommenden Jahr zu nutzen.

Am Mittwoch, 20. September, geht dann das Münsinger Hallenbad für die Öffentlichkeit in seine letzte Saison. Das alte »BW-Bad« in der Lehenstraße 30 wird ab Herbst 2024 durch den Neubau direkt am Freibad ersetzt. Im Hallenbad gelten folgende Öffnungszeiten: Montag und Freitag 15 bis 21 Uhr, Mittwoch 10 bis 21 Uhr, Donnerstag mit Frühschwimmen bereits ab 6 bis 11 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 14 Uhr.

Über die Öffnungszeiten in den Schulferien informiert die Stadtverwaltung jeweils vor den Ferien. Alle aktuellen Informationen zu den Münsinger Bädern sowie zum Baufortschritt des neuen Hallenbades findet man auch auf der Homepage der Stadt Münsingen. (eg) www.muensingen.de