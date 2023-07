Forensikpatienten in Zwiefalten fertigen Ausstellungsstück für Bundesgartenschau

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Mitten auf dem Gelände der Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim steht ein 60 Meter langer Tisch, um den sich 193 bunt bemalte Stühle gruppieren: einer für jeden UN-Staat. Die Stühle wurden vom Bund der Kunsthandwerker geschaffen. Der Tisch selbst entstand in der Arbeitstherapie der Forensischen Klinik Zwiefalten des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg. Frieden ist weltweit das höchste Gut – daran soll der Tisch der Nationen die Besucher der Bundesgartenschau erinnern. Das Ausstellungsstück lädt nicht nur zu einer gemütlichen Pause im Sitzen ein, sondern hat gleichzeitig Symbolcharakter. Die 193 Stühle stehen für die Mitglieder der Vereinten Nationen, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges zur Erhaltung von Frieden und Stabilität gegründet wurden.

Teile werden später versteigert

Gruppiert sind die Stühle um eine lange Tafel aus Douglasienholz, die unter Anleitung von Arbeitstherapeut Stefan Broszeit in der Forensischen Klinik Zwiefalten entstand. »Wir hatten bereits für die Landesgartenschau Überlingen mit dem Bund der Kunsthandwerker zusammengearbeitet und einige Möbel gefertigt, daher kam die Vereinigung auch dieses Mal direkt wieder auf uns zu«, berichtet Broszeit über das Zustandekommen der Kooperation.

Der Auftrag: Es soll ein 60 Meter langer Tisch entstehen, der hochwertig wirkt und nach der BUGA in mehrere kürzere Elemente aufgeteilt und versteigert werden kann. Entwurf und Konstruktion unterlagen dabei vollständig dem Arbeitstherapeuten. »Einer unserer Patienten ist Zimmermeister und konnte mich in einigen wichtigen Fragen gut beraten«, so Broszeit. Entstanden ist eine formschöne Holztafel, die sich aus 24 einzelnen Tischen zusammensetzt, die lösbar miteinander verbunden sind. Die einzelnen Elemente sind jeweils 2,5 Meter lang und 0,9 Meter breit. »Die Konstruktion ist so gewählt, dass der Tisch Unebenheiten ausgleicht und sich dem Boden anpasst« berichtet Broszeit. Als Material wählte er Douglasie. »Dieses Holz enthält wenig Harz, ist aber beständig gegen Feuchtigkeit.«

Alle erforderlichen Arbeiten wurden von Patienten des Zwiefalter Maßregelvollzugs nach ausführlichen Maschinenunterweisungen in der Arbeitstherapiewerkstatt selbstständig ausgeführt. »Die enormen Materialmengen haben uns ganz schön gefordert«, berichtet Broszeit. Denn die knapp zwei Tonnen Holz mussten entsprechend gelagert und auf Wägen zur jeweils richtigen Arbeitsstation befördert werden. Mehrere Wochen lang wurde gefräst, gebohrt, geschliffen und geölt – bis dann irgendwann die fertigen Tische zum Transport bereit waren.

Ausbau in Mannheim

Gemeinsam mit Psychologin Mara Wehrle machten sich Arbeitstherapeut und Patienten auf den Weg nach Mannheim. »Toll war, dass die Patienten nicht nur bei der Fertigung, sondern auch beim Aufbau des Tisches in Mannheim dabei waren«, betont Broszeit. So konnten sie ihr Werk den anwesenden Handwerkern und BUGA-Mitarbeitenden präsentieren und sich über viele anerkennende Worte und Lob freuen. »Ein tolles Projekt und eine schöne Wertschätzung unserer Arbeit«, freut sich Broszeit. (pm)