Zwei verletzte Frauen nach Autounfall bei Zwiefalten

ZWIEFALTEN. Zwei Frauen sind bei einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstagmittag bei Mörsingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 69-Jährige befuhr kurz vor 12.30 Uhr mit einem Hyundai die K 6745 vom Zwiefalter Ortsteil Mörsingen und wollte die K 6744 geradeaus in Richtung Hochberg überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW Touran einer 33 Jahre alten Frau, die mit ihrem Wagen von Zwiefalten in Richtung Upflamör unterwegs war.

Beide Fahrerinnen mussten anschließend mit Rettungswagen in Kliniken zur medizinischen Versorgung gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)