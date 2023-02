Florian Bauer bleibt Bürgermeister von St. Johann

Florian Bauer lag bei der Bürgermeisterwahl in St. Johann vorne.

ST. JOHANN. Es war ein Wahl-Krimi erster Güte: Wochenlang lieferten sich Amtsinhaber Florian Bauer und seine Herausforderer Sonja Döhler und Alexander Knabe einen spannenden Wahlkampf. Das spiegelte sich dann auch im Wahlergebnis am 12. Februar wider: Einen Sieger gab’s nicht, die absolute Mehrheit von über 50 Prozent der Wählerstimmen holte damals niemand. In der zweiten Runde reichte jetzt die einfache Mehrheit. Diese entfiel mit 47,8 Prozent auf Florian Bauer, der damit Bürgermeister von St. Johann bleibt. Auf Platz zwei folgte Sonja Döhler mit 36,7 Prozent der Stimmen. Alexander Knabe kam nur noch auf 15,0 Prozent.

Siegerfoto: Florian Bauer lag bei der Bürgermeisterwahl in St. Johann knapp vorne. Foto: Dieter Reisner

Im ersten Wahlgang hatte Florian Bauer, der vor acht Jahren zum ersten Mal zum Bürgermeister von St. Johann gewählt worden war, mit 38,2 Prozent der Stimmen knapp vorne gelegen. Hauchdünn dahinter: Sonja Döhler mit 34,4 Prozent, gefolgt von Alexander Knabe mit 26,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag am 12. Februar bei 66,05 Prozent, jetzt war sie mit 65,2 Prozent etwas höher niedriger. Wahlberechtigt waren insgesamt 4.223 Bürger.

Das Ergebnis wurde in der Gemeindehalle in Würtingen verkündet, Mitglieder des Jugendhauses bewirteten ihre Mitbürger mit Getränken und Roten Würsten. Die Musiker der beiden Kapellen aus Würtingen und Upfingen standen, wie schon vor zwei Wochen, in ihren Uniformen und mit ihren Instrumenten parat – und wussten, anders als vor zwei Wochen, nun auch, wem sie das Sieger-Ständchen spielen durften.

Der neue und alte Bürgermeister wird seinen Dienst am 15. April aufnehmen, die erste Amtszeit von Florian Bauer endet einen Tag vorher. (GEA)