Flächen in Trochtelfingen sollen effizient genutzt werden

TROCHTELFINGEN. Um der steigenden Flächeninanspruchnahme entgegenzuwirken, hat sich das Land Baden-Württemberg eine flächeneffiziente Siedlungsentwicklung zum Ziel gesetzt. Ein wichtiges Instrument dafür ist eine verstärkte Innenentwicklung von Städten und Gemeinden. Mit dem Projekt »Flächen gewinnen durch Innenentwicklung: Mobilisierung und Qualifizierung von Flächenpotentialen in Innenstädten und Ortmitten der Region Neckar-Alb« arbeitet der Regionalverband Neckar-Alb gemeinsam mit den Städten Burladingen, Trochtelfingen und Haigerloch an Strategien, diese voranzubringen.

Über die Projektlaufzeit bis Dezember 2024 werden beispielhaft Möglichkeiten zur Mobilisierung und Qualifizierung von Flächenpotenzialen in Innenstädten und Ortmitten der drei Kommunen in der Region Neckar-Alb, auch in Bezug auf Ökologie, Aufenthaltsqualität und das Schaffen eines neuen »Wir-Gefühls«, aufgezeigt. Ausgehend von Leerstandserhebungen in den Orts- und Ortsteilkernen der Kommunen sowie anhand von Analysen der Ursachen von Leerständen im Bereich Wohnen, Gewerbe und Handel, sollen gezielt Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen angesprochen werden. Für jedes Grundstück können individuelle Möglichkeiten der Nachverdichtung, neuer Nutzungen und der qualitätsvollen Innenentwicklung aufgezeigt und Impulse zur Umsetzung gegeben werden.

Leerstand wird erhoben

Seit Montag und noch bis Donnerstag, 28. März, begehen Mitarbeitende des beauftragten Unternehmens ProRaum Consult die Ortsmitten und Innenstädte. Sie sehen sich anhand von Checklisten die Gebäude an und stellen fest, ob ein Leerstand besteht. Ein Hinweis darauf kann beispielsweise ein leeres Schaufenster sein. Bei der Begehung werden der Umfang des Leerstands, der bauliche Zustand des leerstehenden Gebäudes und die Umgebung dokumentiert. Die Mitarbeitenden fertigen zu Dokumentationszwecken Fotos an. Die erhobenen Daten werden nicht veröffentlicht.

Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg (MLW) im Rahmen des Förderprogramms »Flächen gewinnen durch Innenentwicklung«. (eb)

www.rvna.de/flaechenpotentiale- in-innenstaedten