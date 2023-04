Festliche Barockmusik in Laichingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die evangelische Kirchengemeinde Münsingen lädt am Samstag, 29. April, um 19 Uhr zu einem festlichen Barockkonzert in die Martinskirche Münsingen ein. Das Gruorn-Consort musiziert in der Besetzung Sopran, zwei Violinen, Violoncello und Orgel.

Auf dem Programm stehen zu Beginn das Konzert mit der Sonate für zwei Violinen und Generalbass F-Dur von Henry Purcell (1659–1695), das geistliche Konzert »Ich will den Herrn loben allezeit« von Johann Nicolaus Hanff (1663–1711) und die Sonate in g für Violine und Generalbass von Francesco Maria Veracini (1690–1768) an.

Hauptwerk des Abends ist die Magnificat-Vertonung »Meine Seel erhebt den Herrn« von Georg Melchior Hoffmann (1679–1715). Das Werk wurde abwechselnd Telemann und Bach zugeschrieben. Mittlerweile ist aber gesichert, dass es aus Hoffmanns Feder stammt, der zur Zeit Bachs als Organist und Musikdirektor an der Neukirche in Leipzig wirkte. Nach der Triosonate in A »La Porcia« von Giovanni Legrenzi (1626–1690) endet das Konzert mit der Arie »Laudate Dominum« aus den Vesperae solennes de Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Es musizieren die Sopranistin Ulrike Härter, Peter Haarmann-Thiemann und Kathrin-Susanne Lust (Barockvioline), Ulrich Schneider (Barockvioloncello) und Stefan Lust (Orgel). Die Instrumentalisten spielen auf Nachbauten historischer Streichinstrumente. Das Konzert wird am Sonntag, 30. April, um 19 Uhr in der Albanskirche Laichingen wiederholt. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Die Veranstalter bitten um Spenden. (k)