Die Vorstandschaft des Ferienrings mit Gisela Holder, Helmut Heinzmann, Bettina Rudolf, Traudl Brunner, Carolin Holzschuh-Flitsch, Heidi Mermi und Andrea Maier (von links) setzt nun den einstimmigen Beschluss der Mitglieder zur Auflösung des Vereins um. Foto: Maria Bloching Die Vorstandschaft des Ferienrings mit Gisela Holder, Helmut Heinzmann, Bettina Rudolf, Traudl Brunner, Carolin Holzschuh-Flitsch, Heidi Mermi und Andrea Maier (von links) setzt nun den einstimmigen Beschluss der Mitglieder zur Auflösung des Vereins um. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.