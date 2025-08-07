Familienstreit auf der Alb landet vor Gericht: Verfahren eingestellt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fenster aufgehebelt und eingeschlagen, Schrank im Haus aufgebrochen, Unterlagen herausgerissen, 5.000 Euro gestohlen: Klingt nach einem Einbruch und Diebstahl, einem Fall, wie er in Polizeiberichten häufig veröffentlicht wird. Doch in diesem Fall, der sich im August 2023 in einem Dorf auf der Alb abspielte, steckt mehr, keine ausländische, mafiöse Diebesbande, sondern wohl ein einzelner Täter und am Ende ein Zerwürfnis unter drei Brüdern. Einer von ihnen (Hans; Name von Redaktion geändert) lebt mit seiner Frau (Hilde) in dem Haus, in das eingebrochen wurde. In Verdacht, der Einbrecher zu sein, geriet auf seine Aussage, die seiner Frau und seines zweiten Bruders (Hubert) hin der dritte Bruder (Hermann; 58), der angeklagt wurde und sich vor dem Schöffengericht in Reutlingen verantworten musste.

Hermann und seine Schwägerin sind Geschäftsführer einer GmbH, das Unternehmen haben sie vor einigen Jahren gemeinsam aufgebaut. Doch das Verhältnis ist zerrüttet. Schon vor der aktuellen Auseinandersetzung vor Gericht gab es Streit, ums Unternehmen - das »anfangs super gelaufen« war, »ab 2020 ging es bergab«, sagt Hans - und zuvor schon ums Erbe. Hans und Hilde sowie Hubert sind im Gerichtssaal. Die beiden Brüder sind als Zeugen geladen, der Verteidiger beantragt, auch Hilde als Zeugin zu hören, alle müssen draußen warten. Blicke werden nicht gewechselt zwischen dem Angeklagten und seiner Verwandtschaft. Der Zwist ist förmlich zu spüren.

»Da war mir klar, dass nur er es gewesen sein kann«

Hans und Hilde waren im August 2023 im Urlaub. Vor ihrer Abreise hätten sie Wildkameras am Haus installiert. Als sie nach Hause zurückkehrten, sahen sie die Bescherung: Es war während ihrer Abwesenheit eingebrochen worden. Sie riefen die Polizei, am darauffolgenden Tag kam noch die Spurensicherung. Und auch die Wildkameras wurden an den Computer angeschlossen, um auf größerem Bildschirm zu sehen, ob sie Verdächtiges aufgezeichnet haben. Die Videoaufnahmen wurden auch vor Gericht gezeigt, darin zu sehen ein Mann, der in den frühen Morgenstunden, es ist noch dunkel, einige Minuten vor der Haustür steht, auf einem weiteren Filmschnipsel jemand, der vom Haus weg übers Grundstück läuft und durchs Gartentor verschwindet. »Da war mir klar«, dass es nur sein Bruder gewesen sein könne - »von der Statur her, wie er gelaufen ist« -, der in sein Haus eingestiegen sei, sagt Hans.

Andere Videoaufnahmen zeigen den Angeklagten am Tag, als er an der Haustür klingelt und einen Zettel daran klebt. Für den Hausbesitzer war klar: Sein Bruder wollte an die Unterlagen des Unternehmens, er hatte schon vorher um ein Treffen gebeten, um einige Dinge zu klären und Einsicht in die Buchhaltung zu nehmen, die Hilde führe. Nur der Schrank mit den Leitz-Ordnern wurde aufgebrochen, Schmuck und Münzen nicht angerührt. »Ein normaler Einbrecher nimmt so was mit«, sagt Hans. Und dass Hermann wohl das Gefühl gehabt habe, sie würden ihn betrügen. Deshalb spreche auch für Hermanns Täterschaft, dass er 5.000 Euro mitgehen ließ. Denn die früheren Auseinandersetzungen drehten sich schließlich auch unter anderem um Geld. Nach dem Vorfall hätten die Brüder sich getroffen, Hans konfrontierte Hermann mit seinem Verdacht: »Da ist nichts gekommen, weder ja noch nein.« Seinem Bruder Hubert habe er auch die Videos gezeigt, der habe auch sofort erkannt, dass der maskierte Mann Bruder Hermann sei. Das Verhältnis von Hubert und Hermann sei ebenfalls gestört.

»Er sollte vielleicht in Behandlung, da oben stimmt nichts mehr«

Hubert sagt aus: "Wenn man einen Menschen sein Leben lang kennt", dann erkenne man ihn. So sei's auch gewesen, als er die Videos sah. An Bruder Hermann lässt er kaum ein gutes Haar: »Er sollte vielleicht in Behandlung, da oben stimmt nichts mehr«, Hermann habe ja wohl psychische Probleme, meint er. Sein Bruder schreibe Sachen auf Zettel, die er überall im alten Kinderzimmer an die Wände gehängt habe. Woher er die Expertise habe, um jemandes psychischen Zustand beurteilen zu können, will der Verteidiger wissen. "Ich habe eine Fahrschule, ich kann Menschen einschätzen", sagt Hubert. Er habe versucht zwischen seinen Brüdern zu vermitteln, mittlerweile habe er "gar kein Verhältnis mehr" zu Hermann.

Hilde habe vor der Urlaubsreise ein ungutes Gefühl gehabt, deshalb habe das Ehepaar die Wildkameras installiert, sagt sie. Mit Hermann lägen sie »seit Jahren im Clinch«. Auch sie sei überzeugt, dass ihr Schwager den Weg gewählt habe, einzubrechen, um an die Geschäftsunterlagen zu kommen. Dass Hermann nicht reagiert habe auf den Vorwurf, der Einbrecher zu sein, als sie ihn damit konfrontierten, sei »untypisch. Wenn er sich angegriffen fühlt, würde er sich rechtfertigen.«

Auch eine Polizistin wird als Zeugin gehört. DNA sei nicht am Tatort gefunden worden, keine Fingerabdrücke, nur ein Schuhspurfragment. Der Abgleich der Spur und Schuhen des Angeklagten bei der kriminaltechnischen Untersuchung war nicht eindeutig: »Es kann sein, muss aber nicht, dass es seine Schuhe waren.« Untypisch sei auch nicht, dass ein Einbrecher Büroräume und Schlafzimmer durchwühlt, tendenziell seien diese für Täter interessanter als andere Räume.

»Das Verfahren hätte eher vor ein Familien- als vors Strafgericht gehört«

Was also bleibt? Bloße Indizien. Die allerdings zusammengerechnet, kommt Staatsanwalt Elmar Jung zum Schluss, dass der Angeklagte schuldig sei. Er beantragt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, deren Zeit auf drei Jahre festgelegt werden solle, außerdem solle der Angeklagte 3.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, dem Gericht jeden Wohnortwechsel mitteilen. Die 5.000 gestohlenen Euro seien einzuziehen, und der Angeklagte habe die Verfahrenskosten zu tragen.

Rechtsanwalt Benjamin Chiumento plädiert auf Freispruch für seinen Mandanten, der sich in der gesamten Verhandlung »schweigend verteidigt«. Die Zeugen und der Staatsanwalt gingen davon aus, dass Hermann der Täter sei, weil sie es so sehen wollten. Chiumento spricht vom »Inertia-Effekt«, dieser bezeichnet in der Psychologie einen Trägheitseffekt, der besagt, dass einmal getroffene Entscheidungen oder Meinungen gegen widersprechende Informationen immun bleiben: »Es kann ja nur er gewesen sein.« Für den Verteidiger ist klar, alles spreche gegen seinen Mandanten als Täter.

Im Gerichtssaal Richter Eberhard Hausch. Schöffen: Karin Bachleitner, Ralf Goller. Staatsanwalt: Elmar Jung. Verteidiger: Dr. Benjamin Chiumento. (cofi)

Richter Eberhard Hausch und die Schöffen beraten, kehren in den Gerichtssaal zurück, steigen noch mal in die Beweisaufnahme ein. Denn: Bei der angeklagten Straftat handele es sich um eine solche, die nur auf Antrag verfolgt werden könne, den der Geschädigte innerhalb einer Frist von drei Monaten stellen muss. Das sei nicht geschehen. Antragsdelikte sind unter anderem Haus- oder Familiendiebstahl wie im vorliegenden Fall. Jemanden zu verurteilen gehe also nicht, "egal, ob wir der Meinung sind, ob er's war oder nicht". Staatsanwalt Jung beantragt also die Einstellung des Verfahrens, und so geschieht es auch - ohne Auflagen. »Das Verfahren hätte eher vor ein Familien- als vors Strafgericht gehört«, so Hausch. (GEA)