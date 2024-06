In Engstingen wurde in einem Bürgerentscheid über den Standort des neuen Feuerwehrhauses entschieden. Die Engstinger folgten den Argumenten der Bürgerinitiative, der Feuerwehr und des Bürgermeisters: Das Gebäude, in dem künftig die Abteilungen Groß- und Kleinengstingen untergebracht werden, kommt in die Neue Ortsmitte.

Die Feuerwehr bekommt ihren gewünschten Standort. Foto: Steffen Wurster

