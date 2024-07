Es ist die größte Baustelle seit Jahrzehnten in St. Johann: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Würtingen. Nach gut einem Jahr Bauzeit soll sie im Oktober wieder freigegeben werden. Erstmal ist jetzt aber Sommerpause.

Ein Teil der Ortsdurchfahrt ist schon fertig, jetzt arbeitet die Baufirma im letzten Abschnitt in der Lammstraße (links) bis zur Einmündung Silcherweg. Foto: Schrade Ein Teil der Ortsdurchfahrt ist schon fertig, jetzt arbeitet die Baufirma im letzten Abschnitt in der Lammstraße (links) bis zur Einmündung Silcherweg. Foto: Schrade

