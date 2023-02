Diese Skilifte auf der Schwäbischen Alb gehen am Wochenende an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL/LICHTENSTEIN. Es hat geschneit und laut Vorhersage soll es am Wochenende noch mehr Schneefall geben. Alle Wintersportfreunde sind deshalb neugierig, ob auf der Alb schon Ski gefahren werden kann. Eins vorweg: Loipen waren – Stand Freitag 12 Uhr – noch nirgends gespurt.

Neuschnee meldet die Wintersport-Arena Holzelfingen. Der Untergrund ist durchgefroren, es gab mehrfach Schneefall in den vergangenen Tagen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem hofften die Betreiber fürs Wochenende auf »zauberhaften zusätzlichen Puder auf den Pisten«. Der Liftbetrieb im Heutal und am Salach soll demnach heute, Samstag, um 9 Uhr starten. Die Skilifte, das Kinderland und der Rodelhang sind geöffnet, am Abend auch mit Flutlicht und, ab 16 Uhr, mit einer großen Après Party mit Matty Valentino vor der Herz'l Alm.

In Betrieb ist seit Freitag bereits einer von drei Skiliften in Genkingen. Laut Lift-Betreiber Volker Schanz hat es dort zwischen zehn und 15 Zentimeter Schnee. »Das ist noch nicht optimal, aber die Kinder können schon ihren Spaß haben.« Der Lift ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso die Rodelpiste. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, hat dazu in der Skihütte Gelegenheit.

Schanz hofft auf mehr Schnee, sodass erstmals seit vier Jahren wieder richtig Skibetrieb am Genkinger Hang stattfinden kann. »Wir hatten vor Weihnachten schon einmal zwei Tage geöffnet und wissen jetzt, dass alle Anlagen weiterhin einwandfrei funktionieren«, betont er. Anspruchsvollen Alpin-Skifahrern rät er allerdings, für das sportliche Vergnügen lieber an den Feldberg zu fahren.

Schneedecke in Undingen und Willmandingen und am Trailfelberg reicht noch nicht

Ob die Skilifte in Undingen und Willmandingen am Wochenende öffnen werden, stand am Freitagmittag noch nicht fest. »Bei uns reicht der Schnee momentan noch nicht«, sagte Frank Reiff vom Skiclub des SSV Willmandingen auf Nachfrage, »aber wir stehen in den Startlöchern.« Der Skilift Erpfingen geht nach Angaben von Betreiber Günther Möck in dieser Saison nicht in Betrieb.

Auch für den Skilift Traifelberg konnte Wolfgang Ebbinghaus von der Betreibergesellschaft gestern noch nicht »Daumen hoch« geben. »Noch reicht die Schneedecke dafür leider nicht aus«, erklärte er am Freitagvormittag. Auf jeden Fall kann am Traifelberg aber Schlitten gefahren werden. »Und unsere Skihütte ist auch geöffnet«, betont Ebbinghaus. (GEA)