Die Musikkapelle Böttingen und ihre neue Dirigentin überzeugen beim Frühjahrskonzert

MÜNSINGEN-BÖTTINGEN. Die neue Dirigentin der Musikkapelle Böttingen, Birgit Tomschi, überzeugte das Publikum in der frühlingshaft geschmückten Festhalle in Auingen beim jährlichen Konzert sowohl mit einer kurzweiligen Programmzusammenstellung als auch am Taktstock. Natürlich durfte das Instrument des Jahres – die Tuba – nicht fehlen. Was in dem imposanten Blechblasinstrument so alles steckt, zeigte Eberhard Götz bei der Polka »Der verliebte Dieselflitzer« mit einem hervorragenden Solo, für das er großen Applaus erntete.

Imposanter Sonnenaufgang

Zu Beginn des Konzertabends entführte die Musikkapelle ihre Zuhörer in die Natur: Mit dem Stück »Yellow Mountains« ging es in die Welt der Berge, wo die sanften Melodien Farben und Gerüche widerspiegelten. Aber auch einen Vogel rückte die Dirigentin mit der »Wiedehopfpolka« in den Mittelpunkt, bevor mit dem Stück »Highland Cathedral« typische Dudelsackmelodien erklangen.

Nach der Pause konnte man in der Festhalle förmlich hören und spüren, wie imposant die Sonne aufgehen kann. Mit dem gleichnamigen Marsch, der alle Register forderte, eröffneten die Musikerinnen und Musiker den zweiten Teil des Frühjahrskonzerts, das Yvonne Nägele vom Blasmusikverband Neckar-Alb zum Anlass nahm, ihren Dank an die Musikanten loszuwerden. Dabei wurden geehrt für 40 Jahre aktives Musizieren Jürgen Schrade, Iris Weber, Martina Geiselhart und Eberhard Götz. Martina Geiselhart erhielt eine Fördermedaille für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Kassiererin. Die Musikerkollegen gratulierten mit dem »Böttinger Marsch«.

Mit »Ascentium« und »La Rodana«, einem Marsch, der sich dem spanischen Tierkampf widmete, präsentierten die Musikanten zwei konzertante Stücke mit abwechslungsreichen, teils mitreißenden Rhythmen, was nicht nur am Schlagwerk deutlich zu hören war.

Lang anhaltender Applaus

Aber auch Klänge, die sofort ins Ohr gingen, waren zu hören: die bekanntesten Hits von Udo Jürgens, vereint in einem Medley, luden zum Mitsingen ein und der eine oder andere Zuschauer ertappte sich wohl beim Mitsummen der bekannten Melodien.

Nach lang anhaltendem Applaus gab die Musikkapelle nochmals die Polka »Wir leben Blasmusik« zum Besten und beendete den Konzertabend mit eher leisen Tönen mit »Eventide Fall« – übersetzt »Eintreten der Dämmerung«. Das Orchester überzeugte mit seinem Können und bescherte den Zuhörern einen schönen und vor allem kurzweiligen Abend. (eg)