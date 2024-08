Der Zollernalbkreis präsentiert seine neue Radkarte

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZOLLERNALBKREIS. Laut der Statistik-Plattform »Statista« rollten 2023 deutschlandweit rund 84 Millionen Fahrräder über 40.000 Kilometer Radwegenetz. Auch der Zollernalbkreis bietet Radfahrern ein beachtliches Netz von rund 750 Kilometern, auf denen mit knapp 1.900 Sonnenstunden im Jahr überdurchschnittlich oft die Sonne lacht. Das Spiel mit den Zahlen lässt sich bei der nagelneuen Radkarte der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)/Zollernalb-Touristinfo mühelos fortsetzen.

Vier Streckenwege durchqueren den Landkreis

Denn diese enthält neun abwechslungsreiche Rundtouren, die rund 300 Kilometer Zollernalb im schönsten Sinne erfahrbar machen. Auf zusammen über 1.300 Kilometer Fahrspaß bringen es die vier Streckenwege, die den Landkreis queren. Zwei Bikeparks, zwei Downhill-Trails sowie die vier Mountainbike-Touren der Bikezone Albstadt mit rund 116 Kilometern Gesamtlänge begeistern Adrenalinfans. Und die Jüngsten toben sich auf vier Pumptracks und einem Trail-Spielplatz aus. Um nicht von kleineren Pannen oder einem leeren E-Bike-Akku ausgebremst zu werden, warten zudem über 20 Radservice- und Ladestationen.

Etwas weiter und über mehrere Etappen führen die abwechslungsreichen Streckenwege: auf dem Schwäbische Alb Radweg in die Vergangenheit der Region reisen oder dem Hohenzollern Radweg vorbei an spektakulären Schlössern und Burgen der Schwäbischen Alb bis hinunter zum Ufer des Bodensees folgen. Sportlich ist man auf dem Alb-Crossing unterwegs, der sich einmal quer über die Schwäbische Alb, immer entlang der Albtraufkante, schlängelt.

Gesamtes Radnetz abgebildet

Neben den angebotenen Tourenvorschlägen ist in der Karte zudem das gesamte Radwegenetz des Zollernalbkreises abgebildet, ergänzt durch Tipps zu Freizeitbahnen und -bussen sowie fahrradfreundlichen Bett + Bike-Gastgebern. Der Entdeckerlust sind somit keine Grenzen gesetzt.

Die Mountainbike-Touren Alb-Gold-Wadenbeißer, Cube-Rocks, Gonso-Trail und Rebi-Runde der Bikezone Albstadt sind zum Teil schon eher was für Fahrradvirtuosen, etwas Mut und eine Prise Verrücktheit setzen auch der Thanheim- sowie der Lochen-Trail voraus. Und in den beiden Bikeparks Burladingen und Tailfingen, in den Pumptracks in Frommern, Meßstetten und Geislingen und Onstmettingen oder auf dem Trail-Spielplatz am Waldheim werden vielleicht die Weichen für so manche Radkarriere gestellt.

»Mit dieser neuen Radkarte im praktischen Jackentaschenformat bieten wir einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten für Fahrradbegeisterte auf der Zollernalb«, freut sich Silke Leibold, Chef-Touristikerin des Kreises, und verweist ergänzend noch auf die informative Internetseite www.zollern-alb.com, mit der eigenen Rubrik Radfahren. Die Karte ist ab sofort erhältlich bei der Zollernalb-Touristinfo/WFG sowie in den Rathäusern in Albstadt, Balingen und Hechingen. (pm)

07433/921139

www.zollernalb.com