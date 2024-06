Die Unterwelt von Sonnenbühl hat einiges zu bieten. Die Hallen und Tropfsteine in der Nebelhöhle sind beeindruckend. Auch ein See hat sich hier gebildet. Ein Phänomen: Nach dem Dauerregen vom Wochenende ist er über die Ufer getreten.

Foto: Cordula Fischer

