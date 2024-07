19 Sitze hat der Sonnenbühler Gemeinderat. Sieben stimmberechtigte und ein beratendes Mitglied sind ausgeschieden. Die am 9. Juni neu und wiedergewählten Ratsmitglieder wurden am Donnerstagabend verpflichtet.

Der neue Sonnenbühler Gemeinderat mit Bürgermeister Uwe Morgenstern posiert fürs Gruppenbild. Es fehlt Manuel Hailfinger, der zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurde. Foto: Gemeinde Der neue Sonnenbühler Gemeinderat mit Bürgermeister Uwe Morgenstern posiert fürs Gruppenbild. Es fehlt Manuel Hailfinger, der zum ersten stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurde. Foto: Gemeinde

