Der Mai zeigte in der Region viele unterschiedliche Gesichter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Die erste Maihälfte war wolkenverhangen, regnerisch und kühl, in der zweiten Hälfte dagegen war es nahezu trocken mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Nachmittagstemperaturen.

Die Frühlingsnässe der Vormonate April und März hielt besonders in der ersten Maidekade noch weiter an. Neben Landregenfällen gab es einige Gewitter, am 5. Mai auch leichtem Hagel. Die sogenannten »Eisheiligen« in der mittleren Dekade fielen ebenfalls noch in die nasse Regenperiode. In der Nacht vom 17. auf den 18. Mai klarte es auf, und die Temperaturen fielen unter den Gefrierpunkt. In der Klimahütte in zwei Metern Höhe wurden minus 0,4 Grad Celsius gemessen, knapp über dem Erdboden waren es sogar minus 3,6 Grad. Diese Frostwerte hinterließen einige Schäden bei frostempfindlichen Pflanzen.

Am 16. wurde im Mai der letzte Niederschlag gemessen. Danach übernahmen Hochdruckgebiete das Wettergeschehen in Mitteleuropa und führten mit zum Teil kräftigen Ostwinden sehr trockene Kontinentalluft in die Region. An vielen Tagen gab es nun Sonne pur. Nach frischen Nächten wurden tagsüber 20 bis 24 Grad erreicht. Ungewöhnlich früh konnte somit mit der Heuernte begonnen werden. Auch am Monatswechsel war noch kein Ende der trockenen Witterungsphase in den Prognosekarten zu erkennen. Allerdings: Für eine erste richtige Hitzewelle gab es noch keinerlei Anzeichen.

Mit einer mittleren Temperatur von 12,4 Grad war der Mai um ein Grad wärmer als im Mittel der zwei Dekaden von 1991 bis 2020. Die Sonne schien während 201 Stunden, normal sind 198 Stunden. An Niederschlägen mangelte es. Es fielen 60 Millimeter, normal sind 108. Im meteorologischen Frühling – März, April und Mai – lagen die Temperaturen bei 7,8 Grad (+0,6), die Sonne schien an 454 Stunden (normal 501). Mit 279 Millimetern Niederschlag war das Frühjahr feucht (normal 246). Geschneit hat es an sechs Tagen (normal 14), sieben Gewittertage sind genau der Normalwert. (hu)

www.wetterring.de