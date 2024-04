Das diakonische Unternehmen Mariaberg hat eine Auszeichnung erhalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-MARIABERG. Im Wohnangebot des diakonischen Unternehmens Mariaberg leben acht Kinder und Jugendliche mit geistigen und teilweise körperlichen Beeinträchtigungen, einige mit ADHS, mitten in der Stadt Gammertingen. Unter dem Motto »Raus an die frische Luft! Bewegen und gemeinsam Spaß haben« soll der Garten mit Sport- und Spielgeräten, zum Beispiel mit einem Trampolin, ausgestattet werden. Davon profitieren auch die Kids in den anderen Wohnangeboten des Vereins im Ort – bis zu 24 Kinder können sich dort austoben.

Für seinen Einsatz wurde das diakonische Unternehmen Mariaberg vor Kurzem im Rahmen des Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird direkt für die neuen Geräte im Außenbereich genutzt.

Mit Engagement und Empathie

Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Andreas Schmid, Geschäftsführer der Schmid-Haus GmbH in Veringenstadt, die Urkunde und lobte das Engagement der Verantwortlichen: »Sie nehmen sich mit so viel Engagement und Empathie der Kinder und Jugendlichen an und setzen sich mit so viel Herzblut dafür ein, ihnen eine angenehme und anregende Umgebung zu schaffen: Wir als Gesellschaft sind auf das angewiesen.«

Denise van Staveren, zuständige Wohnverbundleitung des Geschäftsbereichs Wohnen plus beim Verein Mariaberg, bedankte sich für die Unterstützung und berichtete den Gästen vom Konzept des Wohnangebots für Kinder und Jugendliche in Gammertingen: »Der Fokus liegt auf der Förderung des lebenspraktischen Bereichs. Wir wollen ermöglichen, dass sich die Kinder so viel Selbstständigkeit wie möglich aneignen können. Spiel, Spaß und Sport dürfen dabei selbstverständlich nie zu kurz kommen – diese sind elementar für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen.«

Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit je 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Die 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer Gala am 21. Juni in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und zusätzlich mit 5.000 Euro prämiert. (eg)

