Coworking-Space in Münsingen: Kunst-Kollegen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mitte April startet der Kultspace in sein zweites Jahr. Im »Raum der Möglichkeiten« treffen Kunst- und Kulturort, Begegnungsstätte und Coworking-Space in der Innenstadt Münsingens aufeinander. Kreative und kulturelle Akteure aus der Kunst, vom Buchmarkt, aus der Film- und Musikwirtschaft oder Studierende haben die Chance, gemeinsam in Münsingen zu arbeiten und so neue Impulse zu gewinnen. Der kollegiale Austausch vor Ort soll die Grundlage für spartenübergreifende Kooperationen und gemeinsame Projekte ermöglichen, um damit die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Kunst- und Kulturszene im Landkreis Reutlingen zu stärken. Möglich wurde das Projekt, das bis Jahresende läuft, durch die Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms »FreiRäume«.

Projektteam entscheidet

Die Bewerbung für einen Platz im Kultspace 2.0 ist einfach und unbürokratisch. Hierfür ist bis Freitag, 31. März, ein Online-Formular auszufüllen. Über die Vergabe der Plätze entscheidet das Projektteam. Der reguläre Betrieb startet bereits ab Mitte April. Der Kultspace 2.0 hat seinen Standort in der ehemaligen Postfiliale, Uracher Straße 5, und bietet eine Fläche von 205 Quadratmetern. Wer das innovative Konzept unterstützen möchte, kann sich bereits jetzt an das Projektteam wenden. Das Projekt wird vom Kulturamt Münsingen, dem Landkreis Reutlingen und weiteren Kooperationspartner organisiert. Fragen beantworten Regionalmanagerin Antje Kochendörfer und Kulturamtsleiter Yannik Krebs. (a)

07121 480-1320

07381 182-115

www.muensingen.de/kultspace