Seit einigen Jahren greift Inge Schairer nicht mehr zu Pinsel und Leinwand. Ihr Mal-Medium sind heute Steine und Kerzen. Ihre Öl- und Acrylbilder aus früheren Zeiten zeigt sie nun noch einmal in einer Ausstellung im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen.

Ein »Lebensbaum« in Gold und Schwarz: Inge Schairer zeigt ihre Werke im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl. Foto: Cordula Fischer Ein »Lebensbaum« in Gold und Schwarz: Inge Schairer zeigt ihre Werke im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl. Foto: Cordula Fischer

