Besuch im alten Albdorf Gruorn bei Münsingen

MÜNSINGEN. Ab Karfreitag, 7. April, sind die Stephanuskirche und das Schulhaus mit Museum und Wirtschaft in Gruorn bei schönem Wetter durchgehend ab 11 Uhr geöffnet – nur am Montag ist Ruhetag. Kirche, Rundweg und Schulhaus bieten Einblicke in die Geschichte und das Schicksal seiner Einwohner. Das einst blühende Albdorf musste 1939 für die Erweiterung des Truppenübungsplatzes geräumt werden, 665 Menschen verloren ihre Heimat.

Die Besucher können sich auf eigene Faust informieren oder an den Führungen des Komitees zur Erhaltung der Kirche in Gruorn an Sonn- und Feiertagen um 14.30 Uhr teilnehmen. Ein erweitertes Angebot gibt es bei den »Geschichts- und Kirchenführungen plus«. Dabei wird ein Thema über das Leben in Gruorn herausgegriffen und vertieft. Oder es werden ab 16 Uhr Sonntagskonzerte angeboten. Termin und Thema sind auf der Homepage zu finden. Für Gruppen gibt es die Möglichkeit einer Führung. Anmeldung bei der Touristik Information Münsingen, Telefon 07381 182140. Eintritt wird nicht erhoben, aber das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn freut sich über Spenden. In der Wirtschaft im Schulhaus bietet der Wirt eine Auswahl an kalten und warmen Speisen, Kaffee und Kuchen an. Gruppen ab zehn Personen müssen sich anmelden, Telefon 0172 4697566, E-Mail an Schulhaus.Gruorn@gmx.net. An Werktagen können Busgruppen, die Gruorn besuchen wollen, am Eingang Trailfinger Säge abgeholt werden. (em)

www.gruorn.info