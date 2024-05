Beim Fest an der Bärenhöhle in Sonnenbühldreht sich alles um den Höhlenwein

Die Fässer mit der Cuvée aus Metzinger Weinen lagern seit geraumer Zeit in der Bärenhöhle. FOTO: GEMEINDE SONNENBÜHL

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Gewachsen in der Sonne, gelagert im Eichenfass, gereift in der Tiefe. Die Gemeinde Sonnenbühl und die Weingärtnergenossenschaft Metzingen Neuhausen e. G. haben einiges gewagt, als sie im Frühjahr 2023 drei Barrique-Fässer mit einer feinen Cuvée aus Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos und Lemberger in der Bärenhöhle zum Reifen einlagerten.

Das Wagnis hat sich gelohnt und diejenigen, die frühzeitig vorbestellt haben, dürfen sich auf einen besonderen Tropfen freuen, der jetzt zur Auslieferung bereitsteht.

Gefeiert wird der Bärenhöhlenwein, wie es sich gehört, mit einem Weinfest, auch wenn die diesjährige Edition bereits ausverkauft ist, wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt.

Versteigerung am Nachmittag

Am Samstag, 11. Mai, steigt von 12 bis 18 Uhr das kleine, feine Event »Bärenhöhlenwein – Das Fest« an der Bärenhöhle in Sonnenbühl-Erpfingen. Es gibt Spezialitäten aus der Region, Weine aus Metzingen, der Männergesangverein Erpfingen singt. Ein entspanntes Fest, nicht nur für Weinliebhaber, denn die Bärenhöhle ist immer einen Besuch wert.

Für alle, die keinen Bärenhöhlenwein ergattern konnten, gibt es natürlich weitere Chancen: Im Laufe des Nachmittags werden vier Barrique-Fässer mit einer neuen Cuvée eingelagert.

Weitere Informationen und Anmeldungen für die Führung mitsamt Einlagerung und Weinprobe sind online auf der Homepage des Bärenhöhelnweins ab heute, Freitag, online möglich. Natürlich können auch während des Fests Vorbestellungen abgegeben werden. Zudem findet um 16.30 Uhr eine Versteigerung von drei Flaschen Bärenhöhlenwein zugunsten eines guten Zwecks statt. (eg)

www.hoehlenwein.de