Bei der Trochtelfinger Bürgermeisterwahl kommt's zum Duell

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Am 11. Januar ist die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl abgelaufen. Bis dahin waren im Rathaus Trochtelfingen vier Bewerbungen eingegangen. Der Gemeindewahlausschuss hat sie geprüft, zwei abgelehnt, zwei zugelassen. Somit können die Stimmzettel gedruckt werden. Auf ihnen werden die Namen von Reinhold Teufel und Katja Fischer stehen.

Reinhold Teufel will Bürgermeister von Trochtelfingen werden. Foto: Privat Reinhold Teufel will Bürgermeister von Trochtelfingen werden. Foto: Privat

Beim GEA hatte sich außer Reinhold Teufel und Katja Fischer niemand gemeldet. Jeanette Heidfeld aus dem brandenburgischen Elsterwerda hatte sich am 30. Dezember beworben. Ihre Bewerbung wies jedoch formale Fehler auf, sie legte eine Wählbarkeitsbescheinigung für die Wahl zu Europäischen Parlament am 28. Februar 2023 vor, Europawahl ist aber erst 2024. Auch weitere Unterlagen fehlten, die Bewerbung wurde daher vom Gemeindewahlausschuss ausgeschlossen. Die Bewerbung von Joshua Dahm ging am 7. Oktober ein, sie war nicht komplett, selbst seine Anschrift fehlte. Auch nach Aufforderung reichte er die fehlenden Dokumente ebenso wenig nach wie die Brandenburgerin. Diese Bewerbung lehnte der Ausschuss ebenfalls ab.

So bleibt es bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 5. Februar, bei zwei Kandidaten auf dem Stimmzettel: Reinhold Teufel, Bürgermeister von Pfronstetten, und Katja Fischer, im Landratsamt Reutlingen zuständig für Europaangelegenheiten und Fördermittelmanagement, gehen ins Duell. Beide haben bereits viele Wahlkampftermine in Trochtelfingen absolviert und sich den Trochtelfingern vorgestellt.

Am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr können die Bürger sie bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt in der Werdenberghalle erleben. Die Reihenfolge der Redner wird ausgelost. Jeder bekommt 15 Minuten Redezeit. Im Anschluss an ihre Vorträge können die Bürger ihnen eine Stunde lang Fragen stellen. Am Ende können sie noch ein zweiminütiges Schlusswort sprechen. Diesen Ablauf hat der Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag festgelegt. (cofi)