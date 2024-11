Was für ein toller Tag: Die Sonne kämpft sich pünktlich zur Mittagszeit durch Nebel und Wolken, und der Unterricht für die Grundschüler endet um 10.50 Uhr. Also nichts wie raus auf d'Gass. Denn es ist Martinimarkt in Trochtelfingen. Für viele ist er fast zu einem Nationalfeiertag geworden.

Bunt und lebendig geht's zu in Trochtelfingen, wenn der Nationalfeiertag - der Martinimarkt - im Städtle Menschen zum Bummeln durch die Innenstadt bewegt. Foto: Cordula Fischer Bunt und lebendig geht's zu in Trochtelfingen, wenn der Nationalfeiertag - der Martinimarkt - im Städtle Menschen zum Bummeln durch die Innenstadt bewegt. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.