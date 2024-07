Bau des Windparks in Gomadingen ist gestartet

Die RES-Gruppe ist nach eigenen Angaben das weltweit größte unabhängige Unternehmen für erneuerbare Energien, das in 24 Ländern in den Bereichen Windkraft, Solarenergie, Energiespeicherung, Biomasse, Wasserkraft, grüner Wasserstoff, Übertragung und Verteilung tätig ist. RES hat in 40 Jahren mehr als 26 Gigawatt an Projekten für erneuerbare Energien realisiert und plant, in den nächsten fünf Jahren mehr als 22 GW ans Netz zu bringen. Weltweit beschäftigt die RES-Gruppe 4.500 Mitarbeiter. (eg)