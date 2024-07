Der Genkinger Kirchturm stammt aus dem 11./12. Jahrhundert. Das Kirchenschiff wurde 1938/1939 neu gebaut, aus diesem Anlass wurden neue Glocken gegossen. Seither schwingen sie zu viert in der Glockenstube. Foto: Cordula Fischer Der Genkinger Kirchturm stammt aus dem 11./12. Jahrhundert. Das Kirchenschiff wurde 1938/1939 neu gebaut, aus diesem Anlass wurden neue Glocken gegossen. Seither schwingen sie zu viert in der Glockenstube. Foto: Cordula Fischer

