Diese Kooperation hat positive Effekte für beide Seiten: Die Firma Schmid hat den NWT-Unterricht am Albgymnasium übernommen. Schüler lernen in der Praxis, Azubis unterrichten andere und lernen dabei auch dazu, und eventuell interessiert sich einer der Gymnasiasten ja nach der Schulzeit für eine Ausbildung in dem Sonnenbühler Unternehmen.

Foto: privat

