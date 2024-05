Ausstellung von Tanja Robisch in Münsingen läuft noch bis Sonntag

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Noch bis Sonntag ist die Ausstellung »Wunderbare Wandelzeit« im Kultspace in Münsingen zu sehen.

Wunderwert: Kunst macht aus einem »wunden« Wert einen Wert, der Wunder schafft. Es werden Bilder gezeigt, die diese Wandlung vom wunden Punkt zum Wert der Wunder thematisieren. Sie laden zum Miterleben und Staunen ein, wecken Resonanzen und Gefühle von Schönheit, Verbundenheit, Freiheit, Geborgenheit, Freude.

Die Serie »Seelenwege« zeigt offen einen Weg, den die Künstlerin in ihrem Leben beschritt. Dargestellt durch eine weibliche Figur. Diese zeigt nicht nur Verzweiflung und Wut, sondern auch Hoffnung und ein »sich im Selbst geborgen fühlen«. Im Gegensatz zu dieser figürlichen Serie stehen Bilder, die abstrakte und von Naturstimmungen inspirierte Themen darstellen. Hier finden sich Ruhe, Frieden und Leichtigkeit, abgewechselt von vor Energie strotzenden Farbflächen. Farben, die ganz dem »Zufall« überlassen und doch gelenkt ineinanderfließen.

An den originalen Bildern gibt es bewusst keine Schilder mit Titel. Der Betrachter ist eingeladen, selbst aktiv zu werden, die Bilder wirklich anzuschauen und sich einen eigenen Eindruck zu bilden.

Die Ausstellung ist noch an folgenden Tagen geöffnet: Heute, Dienstag, 21. Mai, sowie am Donnerstag und Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. Mai, von 11 bis 18 Uhr. (eg)