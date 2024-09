Ob und wie viele Zuschüsse fließen, ist noch ungewiss. So oder so: Die Schule in Würtingen wird saniert. Das hat der Gemeinderat so beschlossen.

Generationen von Schülern haben hier seit den 1960er-Jahren Schwimmen gelernt. Seit einem guten Jahr ist das Lehrschwimmbecken geschlossen. Das Gebäude soll so umgebaut werden, dass weitere Klassenzimmer, Betreuungsräume und eine Mensa entstehen können. Foto: Marion Schrade Generationen von Schülern haben hier seit den 1960er-Jahren Schwimmen gelernt. Seit einem guten Jahr ist das Lehrschwimmbecken geschlossen. Das Gebäude soll so umgebaut werden, dass weitere Klassenzimmer, Betreuungsräume und eine Mensa entstehen können. Foto: Marion Schrade

