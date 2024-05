An Pfingsten nach Gruorn

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRUORN. Die Gruornerinnen und Gruorner treffen sich an Pfingsten wieder in ihrer alten Heimat und setzen damit eine seit 1950 bestehende Tradition fort.

Als Gruorn, ein Bauerndorf auf der Schwäbischen Alb, von 1937 bis 1939 für die Erweiterung des Münsinger Truppenübungsplatzes geräumt werden musste, verloren die 665 Einwohner ihre Heimat. Sie wurden in alle Winde zerstreut und mussten einen Neuanfang wagen. Trotz der räumlichen Trennung blieben sie aber im Herzen weiterhin eine Dorfgemeinschaft. 1950 verabredeten sie sich an Pfingsten zu einem Besuch in der alten Heimat. Kirche und Schulhaus sind seither zum Symbol für verloren gegangene Heimat geworden. Auch Radfahrer und andere Interessierte besuchen gern diesen Ort im Biosphärengebiet.

Am Pfingstsonntag, 19. Mai, beginnt das Pfingsttreffen um 11 Uhr mit einem Gottesdienst mit Prälat Markus Schoch aus Reutlingen. Die musikalische Begleitung übernimmt eine Gruppe der Stadtkapelle Münsingen. Beim Mittagessen oder bei Kaffee und Kuchen ist Zeit, sich auszutauschen, Neues zu erfahren und an vergangene Zeiten zu erinnern.

Musik in der Stephanuskirche

Bereits am Samstag, 18. Mai, findet um 19 Uhr ein festliches Konzert unter der Leitung von Bezirkskantor Stefan Lust in der Stephanuskirche in Gruorn statt. Es erklingen Werke von Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759), Melchior Hoffmann (1679 bis 1715) und Johann Friedrich Fasch (1688 bis 1758) für Flöte, Horn, Oboe, Trompete und Orgel.

Die Ausführenden sind Ute Klimmek (Flöte), Joachim Treuer (Oboe), Ulrike Nohlen (Horn) und Andreas Mayer (Trompete). Kirchenmusikpraktikant Jakob F. Straubenmüller und Bezirkskantor Stefan Lust werden die Bläserinnen und Bläser an der Orgel und am Klavier begleiten. Das Konzertprogramm erklingt außerdem am Pfingstsonntag, 19. Mai, um 19 Uhr in der Georgskirche Mehrstetten. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Zufahrt nach Gruorn ist für beide Veranstaltungen nur vom Parkplatz Trailfinger Säge, Münsingen-Trailfingen, möglich. Die besondere Verkehrsregelung und die Begehungsvorschriften sind unbedingt zu beachten. (eg)