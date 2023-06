Aktionssonntag im Landkreis Reutlingen mit großer Sternfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Seit 2018 beteiligt sich der Landkreis Reutlingen am Stadtradeln, der weltgrößten Fahrradkampagne, und jedes Jahr konnte das Ergebnis verbessert werden. Damit auch 2023 wieder mehr Radelnde und Kilometer zusammenkommen, hat sich der Landkreis neue Aktionen überlegt: eine Schnitzeljagd mit regionalen Preisen sowie eine Auftaktveranstaltung mit Sternfahrten nach Hayingen am Sonntag, 25. Juni. Im Landkreis Reutlingen läuft die Aktion Stadtradeln in Kooperation mit der Initiative Rad-Kultur vom 24. Juni bis zum 14. Juli.

Mit dabei sind die Kommunen Bad Urach, Dettingen an der Erms, Engstingen, Eningen, Grafenberg, Hayingen, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, Pfullingen, Reutlingen, St. Johann, Trochtelfingen, Walddorfhäslach sowie Wannweil. Aber auch motivierte Radelnde aus den anderen Städten und Gemeinden können teilnehmen und sich über den Landkreis registrieren. Bundesweit haben sich dieses Jahr mit einer Rekordbeteiligung bereits über 2 600 Kommunen angemeldet.

Kombination mit Geo-Caching

Bei der Auftaktveranstaltung in Hayingen wird direkt sportlich in die Stadtradeln-Saison gestartet. Im Rahmen einer Sterntour können Radbegeisterte erste Kilometer gemeinsam sammeln. Insgesamt wird es vier Startpunkte für die Sterntour geben: Engstingen (Parkplatz am Rathaus), Münsingen (Mobilitätszentrum am Bahnhof), Trochtelfingen (am Schlossplatz) und Reutlingen (Südbahnhof). Von dort werden am Sonntagvormittag geführte Touren mit rund 22 bis 25 Kilometern Länge nach Hayingen angeboten. Startzeit ist jeweils um 10.30 Uhr. In Hayingen angekommen, erwartet alle Teilnehmer ein gemütlicher Nachmittag mit Verpflegung durch die örtlichen Vereine und buntem Rahmenprogramm.

Für alle, die Herausforderungen lieben und sportlich aktiv sind, ist die Tour ab dem Südbahnhof Reutlingen genau das Richtige. Sie schließt sich später der Tour in Engstingen an und wird von »Stadtradeln-Star« Leila Hagen geführt. Als Mitarbeiterin des Landratsamts Reutlingen treibt sie den Radverkehr im Kreis voran und stellt sich als sogenannter »Stadtradeln-Star« einer besonderen persönlichen Herausforderung: Sie wird im Aktionszeitraum über 21 Tage lang den Versuch wagen, komplett auf das Auto zu verzichten. Wege darf Leila Hagen ausschließlich per Fahrrad oder ÖPNV zurücklegen – auch Mitfahrten im Auto sind nicht erlaubt. Wie es dem »Stadtradeln-Star« ergeht, kann in einem Blog verfolgt werden.

Gratis-Erfrischung für die ersten 20 Teilnehmer

Zur Koordinierung und Planung der Sterntouren ist eine Anmeldung erwünscht. Als Dankeschön für die Anmeldung erhalten die ersten 20 Teilnehmer je Tour in Hayingen eine Gratis-Erfrischung. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 21. Juni, per E-Mail möglich unter wir-radeln@kreis-reutlingen.de.

Teil der Stadtradeln-Kampagne im Kreis Reutlingen ist auch die Schnitzeljagd. Landrat Dr. Ulrich Fiedler freut sich, »dass wir in diesem Jahr unsere preisgekrönten Geo-Türle, die 17 nachhaltigen Geocaches im Landkreis, durch eine Schnitzeljagd mit in die Stadtradeln-Aktion einbeziehen«. Große und kleine Schatzjäger begeben sich dazu auf die Suche nach den Geo-Türle, die im gesamten Landkreis versteckt sind. Auf der zugehörigen Stempelkarte können Stempel gesammelt werden. Sie liegt bei den Gemeinden aus oder kann online heruntergeladen werden. Zusätzlich zu den Stempeln aus den Geo-Türle kann man sogenannte Joker-Stempel sammeln. Dafür besucht man einfach einen der Aktionstage »Der Landkreis lächelt«, die im Rahmen des Kreisjubiläums an verschiedenen Orten angeboten werden. Wer im Aktionszeitraum mindestens neun Stempel gesammelt hat, kann seine Stempelkarte einsenden und nimmt an der Verlosung von regionalen Päckle teil.

Probleme im »RADar!« melden

Neu für den Landkreis ist in diesem Jahr auch die freigeschaltete Funktion »RADar!«. Für den dreiwöchigen Stadtradeln-Zeitraum können alle registrierten Radelnden über das Tool im gesamten Landkreis Handlungsbedarf, zum Beispiel im Falle von Scherben, gefährlichen Stellen oder fehlenden Wegweisern, direkt per Pin im digitalen Plan melden und so mit den Verantwortlichen in Kontakt treten.

Weitere Infos zum Ablauf der Schnitzeljagd, Details zu den Sterntouren, der Anmeldung zu den Touren und der Auftaktveranstaltung gibt es online. (pm)