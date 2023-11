Adventsprogramm mit Dampflok-Specials der Schwäbischen Alb-Bahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nach dem Erfolg der Jubiläums-Fahrten im Herbst hat die Schwäbische Alb-Bahn (SAB) für ihre Fans im Advent wieder ein tolles Programm zusammengestellt: Nikolausfahrten auf der Alb sind ebenso dabei wie Halb- oder Ganztagsausflüge und das »Drei-Schwestern-Treffen«. Der Vorverkauf für die Adventsfahrten startet heute, Montag, 13. November.

Ein »Halbtagsausflug mit Paula« führt am Samstag, 2. Dezember, zum Wintermärchenmarkt im Klosterhof von Blaubeuren. Von Münsingen (Abfahrt 12.30 Uhr) geht es durch das Schmiechtal über Schelklingen nach Blaubeuren. Vom Bahnhof sind es rund 25 Minuten Fußweg zum Kloster, wo es an über 50 Ständen ein vielseitiges Angebot von kunsthandwerklichen Schätzen, feinen Leckereien zur Weihnachtszeit gibt. Um 18.10 Uhr fährt der Zug zurück nach Münsingen. Erwachsene zahlen für die Hin- und Rückfahrt 34 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 24 Euro, die Familienkarte kostet 94 Euro. Ab Sondernach und Hütten gelten ermäßigte Preise. Alle Fahrgäste erhalten eine süße Überraschung im Zug. In den Zug eingereiht ist der historische Barwagen »Wachholder-Bar« in dem es Brezeln, Getränke, Kaffee, Kuchen, Glühwein und Punsch gibt.

Zum Ulmer Weihnachtsmarkt

Ebenfalls am Samstag, 2. Dezember, heißt es auch »St. Nikolaus-Dampf zwischen Blau und Donau«. Lang ist es her, dass zwischen Blau und Donau ein Nikolauszug gefahren ist. Mit Dampflok »Paula« und ihren historischen Wagen geht es zum Weihnachtsmarkt in Ulm oder zum Wintermärchenmarkt im Klosterhof von Blaubeuren. St. Nikolaus und sein Knecht Ruprecht sitzen mit im Zug und bescheren die Kinder. Speziell für die Besucher des Markts in Blaubeuren startet der Dampfzug um 14 Uhr (Rückkehr 15.30 Uhr) und um 16.15 Uhr (Rückkehr 17.45 Uhr) ab dem Blaubeurer Bahnhof zur Fahrt nach Ulm. Von Ulm aus besteht um 15 Uhr Gelegenheit zur Fahrt nach Blaubeuren und zurück. Die Fahrt von Blaubeuren nach Ulm und zurück (oder umgekehrt) kostet für Erwachsene 20 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 10 Euro, die Familienkarte gibt es für 45 Euro.

»Mit dem Nikolaus-Dampfzug über die winterliche Alb« steht am Sonntag, 3., und am Samstag, 9. Dezember, auf dem Programm. Die Zahnraddampflok »Paula« samt historischer Plattformwagen startet in Münsingen um 10.50 Uhr (Rückkehr 12.50 Uhr) und um 14 Uhr (Rückkehr 16 Uhr). Unterwegs steigt der Nikolaus zu und verteilt im Zug süße Mitbringsel. Für Erwachsene kostet die Fahrt ab Münsingen und zurück 29 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 19 Euro, eine Familienkarte (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) kostet 89 Euro. Von 10 bis 14 Uhr bewirten ehrenamtliche Mitglieder des Vereins Schwäbische Alb-Bahn auf dem Bahnsteig in Münsingen, es gibt Würste, Glühwein und Punsch. Auf vielfachen Wunsch ist an diesen Tagen am Münsinger Bahnhof noch einmal die Fotoausstellung im Eisenbahnwagen zum Thema »Die Schwäbische Alb-Bahn und 20 Jahre SAB-Verein« von Dieter Reichhold und Hans-Ulrich Ruopp zu sehen.

Am Sonntag, 10. Dezember, startet »Paulas Winterdampf-Reise zum Nikolausmarkt in Weißenhorn«. Die SWU Verkehr GmbH feiert das 10-jährige Bestehen der reaktivierten Bahnlinie Senden-Weißenhorn. Der SAB-Dampfzug mit der Zahnradlok »Paula« kommt an diesem Tag zum ersten Mal in »Bayerisch Schwaben« zum Einsatz. Abfahrt in Münsingen ist bereits um 8 Uhr, unterwegs wird Wasser genommen, schnellere Züge werden vorbeigelassen, bis über Ulm und Senden die Kleinstadt Weißenhorn mit ihrem stimmungsvollen Nikolausmarkt erreicht wird (Ankunft 11.03 Uhr). Um 16.50 Uhr geht es vom Weißenhorner Bahnhof wieder zurück nach Münsingen, wo der Zug um 19.20 Uhr eintreffen wird. Ab Münsingen und Schelklingen kostet die Fahrt für Erwachsene hin und zurück 49 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 29 Euro, die Familienkarte beträgt 139 Euro.

Drei betagte Dampfloks

Beim »Drei-Schwestern-Treffen« am Samstag, 16. Dezember, besuchen »Paula« und die T3 ihre älteste Schwester im Oberland. Es gibt nur noch diese drei betriebsfähigen Dampflokomotiven mit württembergischen Wurzeln. Zusammen sind sie 342 Jahre alt. Die württembergische »Tssd« schnauft mit ihren 124 Jahren als Titel-Lok der SWR-Sendung »Eisenbahn-Romantik« noch immer munter auf ihrer Heimatstrecke, dem »Öchsle« zwischen Warthausen und Ochsenhausen, wo der Verein Öchsle Schmalspurbahn zur Mittagspause bewirtet. Für die Fotofreunde wird auf der Rückfahrt nach Warthausen noch ein Fotohalt eingelegt, bevor es mit dem Normalspurzug über Ulm wieder auf die Alb hinauf geht. Der Zustieg zur Sonderfahrt ist in Münsingen um 7.20 Uhr möglich. Am Abend um 19.20 Uhr kehrt der Zug nach Münsingen zurück. Fahrkarten ab Münsingen kosten 119 Euro für Erwachsene.

Auskünfte gibt es online, bei den Mitarbeitern der SAB in Münsingen sowie über das kostenlose Kundentelefon. (eg)

www.alb-bahn.com 0800 444-7673