74 neue Solaranlagen in Münsingen im vergangenen Jahr

Der Zuwachs an Solaranlagen in Münsingen war 2022 unterdurchschnittlich. FOTO: LENK

MÜNSINGEN. Insgesamt 74 Solaranlagen sind im vergangenen Jahr in Münsingen neu installiert worden. Das entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt das Wachstum unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (16 Prozent). Das meldet das Vergleichsportal für Solaranlagen, Selfmade Energy.

Die Gesamtzahl der auf Münsinger Dächern installierten Solaranlagen beträgt aktuell 1 117. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft es Münsingen damit im Ranking der Städte auf Platz 190. Das geht aus den offiziellen Fotovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 hervor, die das Vergleichsportal jetzt für 2.050 Städte ausgewertet hat.

In diesem Jahr erwartet Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Portals, ein noch größeres Plus beim Fotovoltaik-Zubau in Deutschland. Mit der seit Januar greifenden Mehrwertsteuerbefreiung auf Kauf- und Mietanlagen werde die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage für viele Hausbesitzer zusätzlich an Attraktivität gewinnen. (eg)